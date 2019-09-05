В Татарстане две женщины-ревнивицы набросились на своих мужчин с ножами

СЕГОДНЯ 18:01 2019-09-05T18:01:17+03:00

Их избранники выжили и сейчас находятся в больнице

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Сразу в двух парах республики - в Зеленодольске и в Лениногорске, 4 сентября произошли кровавые разборки между влюбленными. Сначала 41-летний мужчина получил удар ножом в грудь после того, как его 56-летняя подруга приревновала его к молодой девушке. Пострадавшего доставили в больницу.

Чуть позже за нож схватилась 32-летняя женщина, когда во время совместной пьянки с 29-летним сожителем они поссорились. Приревновав своего возлюбленного, она ударила его ножом в живот. Мужчину также госпитализировали.

Обе женщины задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовных дел и избрании мер пресечения для них.

ИСТОЧНИК KP.RU