Татарстанцу не помогли БАДы по повышению потенции и он лишился почти миллиона рублей
Очередной татарстанец стал жертвой мошенников, которые пообещали ему крупную сумму в качестве возмещения ущерба, но обманули почти на миллион рублей.
Так, некоторое время назад 53-летний житель Альметьевска заказывал БАДы для повышения потенции. Но препарат подвел мужчину, и когда спустя несколько месяцев ему позвонила женщина, которая представилась сотрудником следственного комитета и сообщила о том, что ему полагаются компенсационные выплаты за ранее приобретенные БАДы.
Мужчина обрадовался, и написал под ее диктовку заявление в СК России, переслав его по указанному женщиной адресу. Ему позвонил бесплатный "адвокат", которого якобы закрепил за ним правоохранительные органы.
Через несколько дней жителю Альметьевска перезвонили и сообщили, что по решению суда ему положена компенсация в 11,6 миллионов рублей! Но для этого "миллионеру" нужно перечислить "сборы" на определенный счет.
Мужчина обрадовался и заложил свой автомобиль, перечислив мошенникам 349 тысяч рублей и назвал контрольный номер, присвоенный переводу при оформлении. Затем ему позвонили и сообщили, что для получения компенсации необходимо перевести еще 232 682 рубля. Эти деньги татарстанец получил в одном из банков, взяв в кредит 470 000 рублей.
Когда никаких миллионов он не получил, мужчина обратился в полицию.
- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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