2019-09-05T15:55:57+03:00
Спорт

Александр Ташаев: Решение о переходе в «Рубин» принял буквально за час-полтора

Новичок казанцев поделился впечатлениями после первой тренировки
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба ФК «Рубин».Фото: пресс-служба ФК «Рубин».
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В последний день трансферного окна казанский "Рубин" усилился полузащитником Александрои Ташаевым из «Спартака». 25-летний футболист будет выступать за казанцев на правах аренды.

После первой тренировки в новой команде новичок поделился своими впечатлениями.

- Атмосфера очень дружелюбная, я потренировался первую тренировку. Настроение хорошее, ребята хорошо приняли в команде, все замечательно. Переговоры шли недолго, решение принималось буквально за час-полтора, все было быстро. Подписал контракт и наутро вылетел в Казань. Перед тем, как перейти, я звонил Жене Маркову, он сказал самые хорошие слова: атмосфера, коллектив, тренерский штаб очень хорошие. Я благодарен руководству и тренеру за это приглашение, надеюсь оправдать их ожидания. Конечно, каждому футболисту важно игровое время, в "Спартаке" его было мало, поэтому не удалось проявить себя на максимуме. Надеюсь, в "Рубине" получится, - передаект слова Ташаева пресс-служба "Рубина".

ИСТОЧНИК KP.RU

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