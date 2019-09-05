2019-09-05T15:27:36+03:00
Спорт

5 сентября казанский «Зенит» сыграет с «Белогорьем» на Мемориале Платонова

В предыдущем матче волейболисты из столицы Татарстана уступили «Динамо-ЛО»
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба ВК «Зенит-Казань».Фото: пресс-служба ВК «Зенит-Казань».
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Казанская команда начала выступление на предсезонном турнире Мемориала Платонова в Санкт-Петербурге. «Зенит-Казань» отправился туда из Минска, где выиграл Мемориал Чайлытко.

В это время Максим Михайлов, Александр Бутько, Артём Вольвич, Эрвин Нгапет, Цветан Соколов и Валентин Голубев в составе национальных сборных готовятся к чемпионату Европы. Поэтому казанцы играют в экспериментальном составе с большим количеством молодых игроков.

В оставшихся матчах группового этапа «Зенит» сыграет 5 сентября с «Белогорьем». Начало назначено на 15:30. Также казанцы встретятся с «Газпром-Югрой». Две лучшие команды турнира выйдут в полуфинал.

Напомним, что казанцы становились победителем Мемориала Платонова в 2014 году, а в последние два года турнир выигрывал «Зенит» СПб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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