В Казани маршрут трамвая №5 продлят до улицы Мидхата Булатова
В столице Татарстана в скором будущем продлят маршрут трамвая №5. Его продлят на две остановки, и он будет доезжать до улицы Мидхата Булатова.
О завершении строительства путей по улице Баки Урманче от улицы Оренбургский проезд сообщает комитет по транспорту Казани.
К слову, в будущем трамвайный маршрут №5 хотят вообще закольцевать микрорайон «Солнечный город» до улицы Авангардной и уже после через улицы Кулагина, Техническая, Тукая, а далее в направлении центра Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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