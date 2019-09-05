2019-09-05T13:23:05+03:00
Происшествия

В Чебоксарах вандалы украли розу у Маленького принца

Это уже второе ЧП с этим памятником [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: интернет-пользователь МайкФото: интернет-пользователь Майк
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В столице Чувашии местный житель обнаружил пропажу важного элемента памятника, расположенного на бульваре купца Ефремова в столице Чувашии.

Скульптуру Маленького принца с розой, восседающего на своей планете, установили на местном "Арбате" в 2018 году. По замыслу создателей памятника перед Маленьким принцем растет роза. Вот только этот цветок уже дважды стал жертвой вандалов.

Так, 4 сентября горожане обнаружили, что памятник вновь "лишился" розы.

Вопросом поиска вандалов укравших важный элемент композиции пока занимаются только местные жители.

Фото: интернет-пользователь Майк

Фото: интернет-пользователь Майк

ИСТОЧНИК KP.RU

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