В Чебоксарах вандалы украли розу у Маленького принца

СЕГОДНЯ 13:23 2019-09-05T13:23:05+03:00

Это уже второе ЧП с этим памятником [фото]

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В столице Чувашии местный житель обнаружил пропажу важного элемента памятника, расположенного на бульваре купца Ефремова в столице Чувашии.

Скульптуру Маленького принца с розой, восседающего на своей планете, установили на местном "Арбате" в 2018 году. По замыслу создателей памятника перед Маленьким принцем растет роза. Вот только этот цветок уже дважды стал жертвой вандалов.

Так, 4 сентября горожане обнаружили, что памятник вновь "лишился" розы.

Вопросом поиска вандалов укравших важный элемент композиции пока занимаются только местные жители.

Фото: интернет-пользователь Майк

ИСТОЧНИК KP.RU