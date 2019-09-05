В Чебоксарах вандалы украли розу у Маленького принца
В столице Чувашии местный житель обнаружил пропажу важного элемента памятника, расположенного на бульваре купца Ефремова в столице Чувашии.
Скульптуру Маленького принца с розой, восседающего на своей планете, установили на местном "Арбате" в 2018 году. По замыслу создателей памятника перед Маленьким принцем растет роза. Вот только этот цветок уже дважды стал жертвой вандалов.
Так, 4 сентября горожане обнаружили, что памятник вновь "лишился" розы.
Вопросом поиска вандалов укравших важный элемент композиции пока занимаются только местные жители.
Фото: интернет-пользователь Майк
ИСТОЧНИК KP.RU
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