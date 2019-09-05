В Чувашии на первоклассника упала металлическая белка
ЧП произошло в Новочебоксарске 2 сентября. В парке Ельниковская роща прогуливались мать и ее семилетний сын. Женщина привела ребенка отметить начало нового учебного года, тем более, что мальчик пошел в первый класс.
В какой-то момент на малыша упала металлическая конструкция - белка, точная копия символа города. Мальчик получил травму головы и госпитализирован.
Во время проверки надзорного органа было установлено, что эта малая архитектурная форма не соответствовала требованиям устойчивости конструкции, не была надежно зафиксирована при установке. Прокуратура внесла представление директору парка Евгению Курочкину с требованием устранить нарушение. Его привлекут к административной ответственности за ненадлежащее содержание элементов благоустройства. Свою проверку проводит и СУ СКР Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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