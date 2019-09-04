Фарид Мухаметшин встретился с работниками Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова

СЕГОДНЯ 19:01 2019-09-04T19:01:44+03:00

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Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин посетил одно из ведущих авиационных предприятий страны – Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» (КАЗ им. С. П. Горбунова). Он является единственным авиазаводом на территории бывшего СССР, выпускающим стратегические бомбардировщики. Глава парламента в сопровождении директора предприятия Николая Савицких осмотрел цеха и встретился с работниками, которые передали свои наказы.

Предприятие включает в себя цеха полного цикла производства авиационной техники, летно-испытательную станцию, инженерный центр, центр послепродажного обслуживания авиационной техники. Николай Савицких рассказал, что в настоящее время на заводе осуществляется производство и техническое обслуживание авиалайнера Ту-214, капитальный ремонт и дальнейшее совершенствование стратегического ракетоносца Ту-160 и бомбардировщика Ту-22М3, изготовление хвостового оперения самолета Ил-76МД-90А, подготовка производства новых изделий Ту-160М, ПАК ДА.

В 2018 году объем производства составил 17 217 млрд рублей, в 2019 году – 12 447 млрд рублей. В 2020 году его планируется увеличить до 20 101 млрд рублей, в 2021 году – до 29 204 млрд рублей. На заводе работают около 8 тысяч человек, средняя зарплата составляет 50,2 тысяч рублей.

Фарид Мухаметшин осмотрел модернизированный многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160. Это самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, один из наиболее мощных в мире боевых самолётов.

Глава парламента регулярно встречается с коллективами промышленных предприятий, чтобы из первых уст услышать и обсудить наиболее насущные вопросы. Работники авиационного завода обратились с вопросами, касающимися обеспечения детскими садами, благоустройства города и др.

Что касается детских садов, особенно нехватки ясельных групп, Фарид Мухаметшин подчеркнул, что эти вопросы будут решены в рамках национальных проектов. До конца 2019 года в республике будет построено 29 новых детских садов, в течение пяти лет все дети от 1,5 до 3 лет будут обеспечены местами в детсадах.

Работники также попросили главу парламента рассмотреть варианты расширения основания для получения звания «Ветеран труда». Как отметил Фарид Мухаметшин, татарстанский парламент не раз обращался в федеральный центр с инициативой о расширении основания для получения звания «Ветеран труда», однако это обращение всячески отклонялось. Тем не менее, учитывая большое количество обращений, Госсовет вновь намерен обратить внимание федеральных парламентариев на необходимость решения этого вопроса.

Фарид Мухаметшин поблагодарил заводчан за обстоятельный разговор и разумные предложения.

- У предприятия очень хорошие перспективы, инициативное руководство. Здесь идет глубокая модернизация. Спасибо за то, что вы удерживаете славу КАПО, – заключил Председатель Госсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU