Бил сначала ножом, а потом деревянной доской: в Татарстане скотник за убийство знакомой приговорен к колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 19:26 2019-09-04T19:26:11+03:00

Все это видел прохожий, но он не смог помешать преступнику, испугавшись за себя

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58-летний скотник из деревни Биюрган Тукаевского района Татарстана предстал перед судом по обвинению в убийстве и угрозе убийством.

Так, было доказано, что мужчина по пьяни пришел в соседнюю деревню Гулюково в Мензелинском районе, чтобы встретиться там со своей знакомой. Но встретив его, женщина попросила уйти незваного гостя.

Осужденный разозлился и вытащил нож. Им он нанес потерпевшей множество ударов. Случайный прохожий попытался остановить мужчину. На что тот начал угрожать убить, после чего взял деревянную доску и добил свою знакомую. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

- В итоге суд приговорил скотника к 8 годам и 1 месяцу колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU