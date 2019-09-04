Бил сначала ножом, а потом деревянной доской: в Татарстане скотник за убийство знакомой приговорен к колонии строгого режима
58-летний скотник из деревни Биюрган Тукаевского района Татарстана предстал перед судом по обвинению в убийстве и угрозе убийством.
Так, было доказано, что мужчина по пьяни пришел в соседнюю деревню Гулюково в Мензелинском районе, чтобы встретиться там со своей знакомой. Но встретив его, женщина попросила уйти незваного гостя.
Осужденный разозлился и вытащил нож. Им он нанес потерпевшей множество ударов. Случайный прохожий попытался остановить мужчину. На что тот начал угрожать убить, после чего взял деревянную доску и добил свою знакомую. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.
- В итоге суд приговорил скотника к 8 годам и 1 месяцу колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU