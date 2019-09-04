2019-09-04T18:36:41+03:00
Политика

5 сентября в Казань прилетает полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров

Он примет участие в открытии второй очереди бульвара «Белые цветы»
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatarstan.ruФото: president.tatarstan.ru
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Стало известно, что в этот четверг, 5 сентября, в Казань с рабочим визитом прибудет полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров.

По протоколу в аэропорту его должен встретить президент Татарстана Рустам Минниханов. Вместе с гостем он должен будет торжественно открыть в столице республики вторую очередь бульвара «Белые цветы».

Дальнейшая программа пребывания полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в Татарстане пока неизвестна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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