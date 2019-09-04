Новый Генплан 2035: бывшие промзоны и депрессивные территории Казани превратят в «точки роста»

СЕГОДНЯ 15:59 2019-09-04T16:02:32+03:00

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Бывшие индустриальные зоны, депрессивные территории, новые площадки и периферии Казани станет «точками роста». Соответствующие изменения подразумевает новый Генплан 2035.

Согласно ему при дальнейшем развитии города «точками роста» станут 13 территорий. Что, в том числе, позволит обеспечить увязку с новыми дорогами, маршрутами общественного транспорта и размещением социальных объектов.

Так, в частности, у речного порта появится деловой центр, набережная, причалы и пирсы. Кроме того, там будут созданы новые улицы.

В районе улиц Кутуя, Гвардейская и проспекта Победы появится жилая застройка с развитой инфраструктурой.

А в «Салават Купере» - девять детсадов и четыре школы.

Новые жилые районы будут построены у Фермы-2, озера Средний Кабан и на территории бывших артиллерийских складов в поселке Аракчино.

«Точкой роста» станет и территория «Западного Заречья». Там построят дома высотой до 25 этажей, семь детсадов, четыре школы, поликлиники, спортзалы и общественно-деловые объекты.

В свою очередь, в районе полигонов «Самосырово» и «Восточный» могут появится новые производственные зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU