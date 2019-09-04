Быть или не быть?: решение о строительстве скоростной автотрассы Москва-Казань должны принять до начала зимы

СЕГОДНЯ 16:09 2019-09-04T16:09:29+03:00

Эта дорога пока видится альтернативой масштабной и дорогостоящей реконструкции М-7

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Решение о строительстве автотрассы Москва-Казань должно быть принято Кабмином России до начала зимы. По крайней мере, именно этого ожидает Министерство транспорта страны. Соответствующее заявление сделал директор департамента Госполитики в области дорожного хозяйства ведомства Григорий Волков на Восточном экономическом форуме-2019.

Отметим, что перед правительством сейчас стоит вопрос: реконструировать М-7 или строить новую трассу?

Ранее идею о строительстве трассы Москва-Казань поддержал глава Минэкономразвития страны Максим Орешкин.

ИСТОЧНИК KP.RU