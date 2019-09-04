2019-09-04T14:38:04+03:00
Экономика

ВТБ и re:Store в рамках системы быстрых платежей тестируют прием оплаты по QR-кодам

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ВТБ и ретейлер re:Store (входит в группу компаний Inventive Retail Group) запускают тестирование Системы быстрых платежей (СБП). Клиенты банков, подключённых к сервису, уже осенью смогут совершить покупку по QR-коду в магазинах ретейловой сети, участвующих в этом пилотном проекте. Новый платёжный сервис позволяет расширить инструментарий финансовых услуг и повысить привлекательность безналичных расчётов для покупателей.

В рамках пилотного проекта по приёму быстрых платежей ВТБ и re:Store реализовали решение на мобильном автономном устройстве (касса на базе OC Android). При оформлении покупки сумма к оплате вводится на кассовом аппарате, банк передаёт эти данные в Национальную систему платёжных карт (НСПК), которая, в свою очередь, генерирует уникальный QR-код. Клиент через мобильное приложение своего банка, подключённого к системе быстрых платежей, сканирует этот код c экрана на кассе и подтверждает оплату, после чего деньги моментально поступают на счёт ретейлера.

Сеть re:Store станет первой стартовой площадкой для тестирования сервиса в группе компаний Inventive Retail Group, а в дальнейшем успешный опыт будет масштабирован в торговой сети группы компаний на всей территории России.

Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ:

«ВТБ комплексно работает над реализацией стратегических задач, направленных на совершенствование клиентоориентированного подхода и цифровизацию продуктов для всех клиентов. Развитие проекта совместно с группой компаний Inventive Retail Group открывает новый этап в нашем сотрудничестве. У нас общая цель — увеличить число современных, технологичных сервисов, удобных и безопасных для потребителей».

- Наша группа компаний высоко заинтересована в запуске данного проекта, который должен обеспечить снижение комиссий за проведение безналичных операций. Проведенное тестирование позволит компании быть одной из первых, запустивших Систему быстрых платежей при расчетах с покупателями, - отметил президент Inventive Retail Group Тихон Смыков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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