Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало презентовал свой цикл телепередач о Татарстане

СЕГОДНЯ 15:08 2019-09-04T15:08:09+03:00

По нему в республике теперь создадут отдельный турмаршрут

Изменить размер текста: A A

Финско-российский актер и продюсер, звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало презентовал и анонсировал свой цикл из 10 передач о Татарстане. Мероприятие состоялось в Хельсинках.

- По словам актера, у съемочной группы ушло две недели на то, чтобы объехать самые интересные места в Татарстане и заснять все на пленку. Вилле рассказал, что в регионе его больше всего интересовала многокультурность и мирное сосуществование бок о бок разных религий, национальностей и языков, - сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по туризму.

Также на мероприятии комитетом был презентован новый турмаршрут «По следам Вилле Хаапасало». В него вошли Казань, остров-град Свияжск, Камское Устье, Тетюши, Великий Болгар, Чистополь, завод «КАМАЗ» в Набережных Челнах, Елабуга и Лаишево.

ИСТОЧНИК KP.RU