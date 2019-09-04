2019-09-04T15:08:09+03:00
Туризм

Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало презентовал свой цикл телепередач о Татарстане

По нему в республике теперь создадут отдельный турмаршрут
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба госкомитета Татарстана по туризмуФото: пресс-служба госкомитета Татарстана по туризму
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Финско-российский актер и продюсер, звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало презентовал и анонсировал свой цикл из 10 передач о Татарстане. Мероприятие состоялось в Хельсинках.

- По словам актера, у съемочной группы ушло две недели на то, чтобы объехать самые интересные места в Татарстане и заснять все на пленку. Вилле рассказал, что в регионе его больше всего интересовала многокультурность и мирное сосуществование бок о бок разных религий, национальностей и языков, - сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по туризму.

Также на мероприятии комитетом был презентован новый турмаршрут «По следам Вилле Хаапасало». В него вошли Казань, остров-град Свияжск, Камское Устье, Тетюши, Великий Болгар, Чистополь, завод «КАМАЗ» в Набережных Челнах, Елабуга и Лаишево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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