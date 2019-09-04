Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало презентовал свой цикл телепередач о Татарстане
Финско-российский актер и продюсер, звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало презентовал и анонсировал свой цикл из 10 передач о Татарстане. Мероприятие состоялось в Хельсинках.
- По словам актера, у съемочной группы ушло две недели на то, чтобы объехать самые интересные места в Татарстане и заснять все на пленку. Вилле рассказал, что в регионе его больше всего интересовала многокультурность и мирное сосуществование бок о бок разных религий, национальностей и языков, - сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по туризму.
Также на мероприятии комитетом был презентован новый турмаршрут «По следам Вилле Хаапасало». В него вошли Казань, остров-град Свияжск, Камское Устье, Тетюши, Великий Болгар, Чистополь, завод «КАМАЗ» в Набережных Челнах, Елабуга и Лаишево.
ИСТОЧНИК KP.RU
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