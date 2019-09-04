В центре Йошкар-Олы на полтора месяца перекрыли движение транспорта

СЕГОДНЯ 19:14 2019-09-04T19:14:57+03:00

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В среду, 4 сентября, в Йошкар-Оле ограничили движение автомобилей по южной стороне площади Революции от Советской до Вознесенской, а там на участке перед примыканием к площади Революции.

Причина этого – строительство в данном районе второй очереди 148-квартирного жилого дома. Дорога будет закрыта вплоть до 15 октября текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU