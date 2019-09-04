5 сентября Казани без света на день оставят две школы и три детсада

СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-04T13:37:24+03:00

Отключение из-за планового ремонта и техобслуживания запланировано в шести районах города

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Так, с 7.00 до 16.00 обесточат дом №24 на улице Касаткина в Вахитовском районе Казани.

Далее с 8.00 до 20.00 свет отключат в Кировском районе: ул.Мало-Московская, 12 (гимназия №15), 14а, ул.Пархоменко, 2 (детсад №351), ул.Поселковая, 29а (детсад №378), ул.Красного Химика, 18, 19 (школа №32), 24, ул.Кызыл Армейская, 28, 30, а также в домах на улицах Адмиралтейская, Урицкого, Ново-Светлая, Окольная и Токарная.

На это же время электричества не будет в Московском районе по адресам: ул.Воровского, 23, 25, ул.Академика Королева, 16,18, 20, 20б (детсад №58), 22, 22а, ул. Мухамедьярова, 34.

А с 8.00 до 17.00 свет пропадет в Ново-Савиновском районе: ул.Адоратского,1, ул.Меридианная, 8, 10, ул.Мусина 7, 9, ул.Чистопольская 23.

В свою очередь с 8.00 до 18.00 обесточат дома Приволжского района по адресам: ул.Рихарда Зорге, 39, 39а, 41,43, ул.Мавлютова, 40, 46, 48, ул. Парина, 6.

В это же время света не будет в частном секторе поселка Борисково Приволжского района по улицам: 2-я Елабужская, Бодрая, Болгар, Борисковская, Дудинская, Елабужская, Ушакова, Якты Юл.

А также в частных домах поселка Мирный по улицам: 5-я Давликеевская, 5-я Новосельская, 6-я Новосельская, 7-я Новосельская, 8-я Новосельская, 9-я Новосельская, 12-я Новосельская, Поперечно-Давликеевская, Рубежная, в поселке Отары – дома, расположенные на улицах 4-я Отарская 4-я, 6-я Отарская, Приволжская и Поперечно-Отарская.

В поселке Поповка по улицам 2-я Тракторная, Тракторная, Холмовая и Шевченко.

В поселке Вознесенское по улицам Бишек, Вишневая, Верная, Вознесенская, Грачиная, Дуслар, Жаворонковая, Икмякле, Камская, Карлыгач, Нардуган, Ореховая, Парканат, переулок Праздничный, Профсоюзная, Радужная, переулок Старательный, Тузганак, Туманная, Уракчи, Якташлар.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 свет отключат в поселке Кульсеитово Советского района на улице Главная.

ИСТОЧНИК KP.RU