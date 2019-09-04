Татарстан стал лидером по выбросу в воздух летучих органических соединений в Приволжском Федеральном округе

СЕГОДНЯ 15:42 2019-09-04T15:42:11+03:00

По сравнению с 2010 годом количество летучих органических соединений в воздухе Татарстаан увеличилось на 58,6% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2018 году общий объем загрязняющих веществ в республике составил 775,1 тысяч тонн

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Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по выбросу в воздух летучих органических соединений (ЛОС). Первое место он разделил с Башкортостаном. Соответствующая информация появилась в докладе Минприроды России «О состоянии и об охране окружающей среды России в 2018 году».

По сравнению с 2010 годом количество ЛОС в воздухе Татарстана увеличилось на 58,6%, оксидов азота – на 23,3%, диоксида серы – в 2 раза.

В общем же прошлом году, общий объем выбросов загрязняющих веществ в республике составил 775,1 тысяч тонн. Этот показатель на 22,1% больше нежели в 2017 году. В частности, за год в Татарстане увеличились выбросы от стационарных источников и автомобилей.

СПРАВКА КП

Летучие органические соединения - вещества, испаряющиеся при температурах окружающей среды. К ЛОС относятся органические растворители, содержащиеся во многих продуктах, таких как клей, аэрозоль, краски, промышленные растворители, лаки, бензин и чистящие жидкости, а также алифатические нитриты.

Помимо загрязнения окружающей среды, ЛОС негативно влияют на здоровье человека. Порой они являются причиной заболеваний верхних дыхательных путей.

ИСТОЧНИК KP.RU