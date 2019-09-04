2019-09-04T19:36:55+03:00
Общество

В Приволжском федеральном округе меньше всех мусорят именно жители Чувашии

Просто, по данным Минприроды России, в республике население производит отходов меньше всех
Алина ГАБДУЛИНА
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По сравнению с 2017 году количество отходов в Чувашии снизилось на 17,3%По сравнению с 2017 году количество отходов в Чувашии снизилось на 17,3%Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Приволжском федеральном округе (ПФО) меньше всего отходов производят жители Чувашии. Так, в 2018 году в республике было образовано всего 389,5 тысяч тонн мусора. Об этом сообщает Минприроды России в своем докладе.

По сравнению с 2017 годом количество отходов в Чувашии снизилось на 17,3%, а с 2010 годом - увеличилось на 29,1%. При этом, в республике стали реже утилизировать мусор (169 тысяч тонн в 2018 году против 289 тысяч в 2017-ом). Количество обезвреженных и захороненных отходов, в свою очередь, за год также сократилось, но всего на 10% и 10,2% соответственно.

Общий же объем образования отходов в ПФО составил 168,9 миллиона тонн.

- Тенденция образования отходов в разрезе субъектов Приволжского федерального округа имеет в целом отрицательную направленность, - отметили в федеральном ведомстве

ИСТОЧНИК KP.RU

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