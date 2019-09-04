В Марий Эл наименьший выброс загрязняющих веществ в Приволжском Федеральном округе

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-04T13:01:30+03:00

В 2018 году их объем в республике составил 95,1 тысячи тонн

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Стало известно, что Марий Эл имеет наименьший показатель выброса загрязняющих веществ в Приволжском Федеральном округе. В 2018 году их объем составил всего 95,1 тысячи тонн. Это при том, что в Башкирии эта цифра достигла 886,2 тысячи тонн. Такие цифры опубликованы в докладе Минприроды России.

Отметим, что 60,6% загрязняющих веществ в Марий Эл – выбросы от транспорта. По сравнению с 2010 годом в структуре загрязняющих веществ республики можно заметить сокращение твердых веществ на 59%, содержание оксида углерода (СО) - на 21%, диоксида серы и оскидов азота - на 50% и 36,9% соответственно. Вместе с тем содержание в выбросах летучих органических соединений увеличилось в 2,1 раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU