Татарстанская «Единая Россия» создала ситуационный центр для мобилизации перед выборами в Госсовет РТ

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-04T12:43:57+03:00

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В среду, 4 сентября начал работу ситуационный центр Татарстанского отделения партии «Единая Россия» по подготовке к выборам депутатов Госсовета РТ шестого созыва. Оперативный штаб располагается в исполкоме ТРО ВПП «Единая Россия» на ул. Горького, 9 в Казани. В задачи центра входит координация работы наблюдателей, обобщение данных экзит-поллов и партийная мобилизация в день голосования.

Руководитель исполкома Татарстанского отделения «Единой России» Андрей Кондратьев пояснил:

«Единая Россия» направит в день голосования наблюдателей на все избирательные участки. Ситуационный центр координирует эту работу. Наблюдатели будут следить за чистотой голосования, чтобы выборы прошли открыто и честно, – пояснил Кондратьев. – В день голосования партия будет отслеживать ход голосования и проводить экзит-полл. Вся информация будет стекаться в ситуационный центр. Также в ситуационном центре работает центр видеоконференцсвязи с 45 местными отделениями в районах и городах республики. В ежедневном режиме мы проводим инструктажи местных штабов, волонтеров, доверенных лиц по работе в предвыборный период и в день голосования»

Андрей Кондратьев уточнил, что избирательный штаб проводит партийную мобилизацию. Татарстанское региональное отделение «Единой России» является крупнейшим в стране и насчитывает 128 тысяч партийцев. Помимо этого, в организации «Сторонники «Единой России» состоят 30 тысяч человек. Также в поддержку партии в минувший понедельник выступили более 40 общественных объединений Татарстана, в том числе такие крупные, как Федерация профсоюзов РТ, «Союз пенсионеров России», Общество инвалидов РТ.

– Задача ситуационного центра – координировать все мероприятия, встречи, тематические и социальные акции в рамках предвыборных проектов «Единой России», – отметил Кондратьев. – Так, онлайн-сервис «МойДепутат», который заработал 16 июля, за полтора месяца собрал 7665 обращений и наказов жителей. В рамках подготовки к реализации новой республиканской программы «Наш двор» кандидаты «Единой России» провели более 700 дворовых встреч с жителями, чтобы обсудить параметры будущего благоустройства. Шесть «Мобильных приемных» объехали все районные центры и города республики. В рамках предвыборной недели работа по всем проектам усилена. Партия вышла на финишную прямую. Мы полностью мобилизованы и рассчитываем на уверенную победу.

8 сентября в Татарстане пройдет единый день голосования. Жителям республики предстоит выбрать депутатов Государственного Совета РТ шестого созыва. В избирательной кампании принимают участие семь политических партий. Татарстанское отделение «Единой России» выдвинуло на выборы 91 кандидата. Список партии на выборах возглавляют Секретарь регионального отделения Фарид Мухаметшин, руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин и создатель сети полилингвальных школ и детских садов Альбина Насырова.

ИСТОЧНИК KP.RU