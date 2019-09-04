В Марий Эл 21-летний водитель иномарки спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими

СЕГОДНЯ 11:52 2019-09-04T11:52:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 3 сентября, в Марий Эл произошло ДТП с участием двух иномарок, в котором пострадали три человека. Авария произошла в 5.30 на 24 километре трассы «Вятка» в Звениговском районе.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не рассчитал скорость и врезался в идущую впереди иномарку «Рено Симбол». В результате столкновения пострадали водитель и пассажир «Логана», а также пассажир «Симбола».

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU