2019-09-04T12:32:41+03:00
Общество

В Нижнекамске откроется бесплатный спортзал для пенсионеров

В нем будут установлены облегченные финские тренажеры
Алина ГАБДУЛИНА
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Спортзал разместится по адресу: проспект Химиков, 16Спортзал разместится по адресу: проспект Химиков, 16Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В среду, 4 сентября, в Нижнекамске откроется бесплатный спортивный зал для пенсионеров на проспекте Химиков, 16. Торжественная церемония состоится в 16.00.

Известно, что в зале установлены облегченные финские тренажеры, которые работают на сжатом воздухе в щадящем режиме без силовых нагрузок.

- Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная компьютерная программа, которая переносится на специальный чип-браслет. При использовании очередного тренажёра и поднесении браслета к монитору оборудования программа задаёт индивидуальные нагрузки и требует их точного выполнения, - сообщает мэрия Нижнекамска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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