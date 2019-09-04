Скидка в 50% для татарстанских школьников и студентов в электричках будет действовать только внутри республики

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-04T10:50:32+03:00

Дело в том, что ряд пригодных поездов, курсирующих по Татарстану, проходят и по другим соседним субъектам, где указанная льгота не предоставляется. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Власти Татарстана, видимо, решили больше не тратить деньги на школьников и студентов, которые выезжают за пределы республики на электричках. Дело в том, что теперь положенная им скидка в 50% при покупке билетов будет действовать только на тот отрезок пути, который пролегает по территории региона. Как известно, ряд пригодных поездов, курсирующих по Татарстану, проходят и по другим соседним субъектам, где указанная льгота для школьников и студентов не предоставляется.

В итоге за подписью премьер-министра Татарстана Алексея Песошина внесено соответствующие изменение в постановление Кабмина республики от 2013 года «О предоставлении льгот по тарифам отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которых осуществляются Республикой Татарстан, обучающимся и воспитанникам общеобразовательных организаций старше 7 лет, студентам (курсантам) очной формы обучения профессиональных образовательных организаций высшего образования при оказании услуг железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении».

ИСТОЧНИК KP.RU