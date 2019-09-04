Япония откроет в Татарстане медицинское производство 2,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 11:32 2019-09-04T11:32:12+03:00

На первом этапе реализация проекта позволит сократить смертность от гриппа в республики примерно на 200-400 человек Фото: Евгения ГУСЕВА

Выпускаемые на нем медприборы должны помочь сократить смертность от инфекций

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В Татарстане откроется японское фармпроизводство за 2,5 миллиардов рублей. Выпускаемые на нем приборы будут устанавливать диагноз в короткие сроки, что должно помочь сократить смертность от инфекций.

Соответствующее соглашение о запуске данного производства в будущем было подписано на Восточном экономическом форуме-2019.

Известно, что на первом этапе реализация проекта позволит сократить смертность от гриппа в Татарстане примерно на 200-400 человек. Кроме того, будет снижена детская смертность от пневмонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU