2019-09-04T11:32:12+03:00
Общество

Япония откроет в Татарстане медицинское производство 2,5 миллиарда рублей

Выпускаемые на нем медприборы должны помочь сократить смертность от инфекций
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
На первом этапе реализация проекта позволит сократить смертность от гриппа в республики примерно на 200-400 человекНа первом этапе реализация проекта позволит сократить смертность от гриппа в республики примерно на 200-400 человекФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Татарстане откроется японское фармпроизводство за 2,5 миллиардов рублей. Выпускаемые на нем приборы будут устанавливать диагноз в короткие сроки, что должно помочь сократить смертность от инфекций.

Соответствующее соглашение о запуске данного производства в будущем было подписано на Восточном экономическом форуме-2019.

Известно, что на первом этапе реализация проекта позволит сократить смертность от гриппа в Татарстане примерно на 200-400 человек. Кроме того, будет снижена детская смертность от пневмонии.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24