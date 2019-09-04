«Единая Россия» продолжает партийный контроль за реализацией нацпроектов

СЕГОДНЯ 09:15 2019-09-04T09:15:48+03:00

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Жители Татарстана должны понимать, что они могут получить от реализации национальных проектов в республике. Об этом на совместном заседании рабочей группы по контролю за исполнением нацпроектов в РТ рассказала зампредседателя Госсовета РТ и член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова.

- Наша главная задача, чтобы люди знали о нацпроектах. Каждая семья должна понимать, что она может получить от реализации того или иного национального проекта. Главное, чтобы люди ощущали результаты нацпроектов, - отметила Ларионова. Она уточнила, что целью партии «Единая России» должна стать работа с населением и некоммерческими организациями.

В ходе селекторного совещания единороссы объявили о старте конкурса на лучший гериатрический кабинет РТ, который пройдет в рамках национального проекта «Демография».

Цель конкурса - определить медицинские организации с наилучшими условиями оказания гериатрической помощи и показателями деятельности, обобщить опыт работы и разработать предложения по дальнейшему совершенствованию медицинской помощи пожилым и повысить уровень и условия оказания гериатрической помощи во всех медорганизациях в республике.

- Победители станут обладателями компьютерной техники, которую получат самые активные участники конкурса, - рассказал первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Кабинеты гериатрической помощи создаются в РТ в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» национального проекта «Демография». Медпомощь по профилю «гериатрия» представляет собой систему мер по оказанию медицинской помощи пациентам 75 лет и старше. На финансирование мероприятий в рамках проекта «Старшее поколение» в 2019 году будет выделено 546 млн рублей.

- Согласно приказу Минздрава РТ, в республике должны быть развернуты 45 гериатрических кабинетов и 171 койка, а жителей всех муниципальных районов необходимо прикрепить к гериатрическим кабинетам и койкам, - сообщил замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Адель Мубаракшин.

В ходе совещания выступил и замглавы Бавлинского района РТ Ринат Хамидуллин, который рассказал, что в районе реализуются четыре национальных проекта - «Образование», «Культура», «Демография» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Так, в рамках нацпроекта «Культура» были учтены пожелания жителей в части капитального ремонта Потапово-Тумбарлинского сельского Дома культуры, который мы планируем открыть в первой половине сентября этого года, - отметил руководитель рабочей группы в Бавлинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU