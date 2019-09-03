Школьник из Йошкар-Олы попал в топ-10 самых сильных шахматистов мира

СЕГОДНЯ 19:13 2019-09-03T19:13:45+03:00

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Школьник из Йошкар-Олы Максим Волков занял восьмое место в рейтинге самых сильных шахматистов мира в возрасте до 12 лет. Такой результат он показал на первенстве, которое прошло в китайской городе Вэйфане. Всего в соревнованиях приняли участие 115 школьников.

Максим провел 11 встреч, 6 из которых выиграл, 3 – сыграл в ничью и лишь в 2 – уступил. Так, он получил в итоге 7,5 очка.

К слову в ничью йошкаролинец сыграл с победителей первенства мира – американцем Жу Лираном,.

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ИСТОЧНИК KP.RU