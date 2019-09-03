В ноябре 2019 года в Казани площадь платных парковок увеличится га 900 мест

СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-03T16:29:01+03:00

Аукцион на закупку паркоматов для новых мест уже прошел. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Речь идет в том числе и о территории Старо-Татарской слободы

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В ноябре 2019 года в Казани организуют еще 900 машино-мест на муниципальных платных парковках.

Речь идет о Старо-Татарской слободе и площадках, граничащих с улицами Абжалилова, Лейтенанта Шмидта, Вишневского и Николая Ершова.

Аукцион на закупку паркоматов для новых мест уже прошел, сейчас объявлен тендер на покупку и установку дорожных знаков, а также соответствующих информационных щитов, сообщают в комитете по транспорту Казани.

В итоге в городе число платных парковочных мест достигнет 4 313.

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ИСТОЧНИК KP.RU