В ноябре 2019 года в Казани площадь платных парковок увеличится га 900 мест
В ноябре 2019 года в Казани организуют еще 900 машино-мест на муниципальных платных парковках.
Речь идет о Старо-Татарской слободе и площадках, граничащих с улицами Абжалилова, Лейтенанта Шмидта, Вишневского и Николая Ершова.
Аукцион на закупку паркоматов для новых мест уже прошел, сейчас объявлен тендер на покупку и установку дорожных знаков, а также соответствующих информационных щитов, сообщают в комитете по транспорту Казани.
В итоге в городе число платных парковочных мест достигнет 4 313.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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