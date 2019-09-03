Казанский «Ак Барс» стартует в «регулярке» матчем с ЦСКА

СЕГОДНЯ 17:05 2019-09-03T17:18:33+03:00

В сезоне 2018/19 казанцы проиграли москвичам во всех четырех встречах. Фото: Алина НИЗАМОВА

Встреча пройдет в Москве и начнется в 19.30

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В этот вторник, 3 сентября, казанский «Ак Барс» начинает новый сезон в КХЛ матчем против московского ЦСКА. Начало встречи назначено на 19.30.

В межсезонье казанцы провели масштабную перестройку. Команду возглавил Дмитрий Квартальнов, пришли 14 новых игроков как из других клубов, так и из своей системы.

Этот матч будет принципиальным как для нового главного тренера отдельно, поскольку Квартальнов возглавлял ЦСКА с 2014 по 2017 года, так и для всей команды в целом. Ведь именно «армейцев» «Ак Барс» обыграл в финале Кубка Гагарина в позапрошлом сезоне. А в сезоне 2018/19 казанцы проиграли москвичам во всех четырех встречах.

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ИСТОЧНИК KP.RU