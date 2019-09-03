2019-09-03T16:52:08+03:00
Общество

РЕСТОПАРК – ивент, который меняет рестораны!

От создателей самого масштабного в России образовательного ивента для рестораторов и шефов GASTREET International Restaurant Show, который за 5 лет проведения вырос с 500 до 5500 участников
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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Встречай РЕСТОПАРК в Казани 10 - 11 сентября! 2 дня немыслимой прокачки, 20 спикеров, 6 шефов, 20 мастер-классов и семинаров и более 500 участников.

- Хочешь быть в курсе самых новых трендов в ресторанной индустрии?

- Ищешь готовые рабочие кейсы, чтобы использовать в своем заведении?

- До сих пор не знаешь все секреты работы с локальными продуктами?

Что будет на РЕСТОПАРКе?

Три образовательные площадки от профессионального ресторанного альянса РЕАЛ:

Лекторий – 8 часовых выступлений от успешных рестораторов из региона и Москвы

Бизнес-Школа – 4 семинара длительность 3 часа от лучших консультантов отрасли

Кухня – 6 кулинарных мастер-классов от лучших шефов региона и страны

Pop-up ужин - в завершении первого образовательного дня команда шефов-спикеров удивит топовыми блюдами которые являются бестселлерами в их ресторанах.

Уличный маркет будет работать в течении всего РЕСТОПАРКа, на котором можно будет вкусно поесть, познакомится с новыми поставщиками, встретиться со старыми, заключить выгодные сделки и просто пообщаться с коллегами.

FuckUp – в завершении второго дня всех ждут истории о самых дорогих провалах крутых рестораторов из первых уст в формате Stand Up. Это значит, что можно от души похохотать, послушать про “чужие грабли” и самим на них уже не наступать. И конечно же огненная вечеринка в духе GASTREET! Отдохнуть после образовательной программы (потому что заслужили), пообщаться со спикерами в неформальной обстановке за коктейлем, да и просто завести новых друзей и полезных знакомых в любимой сфере.

Зарегистрируйся на Рестопарк, где успешные рестораторы и шефы из регионов и Москвы делятся опытом! Подробности здесь.

P.S. Дмитрий Левицкий, президент профессионально ресторанного альянса «РЕАЛ» и со-организатор РЕСТОПАРКа о проекте:

«Встреча региональных отраслевых лидеров - вот основная идея проекта «Рестопарк». Сибирь, Урал, Юг, Поволжье - в каждом из регионов успешно развиваются десятки ресторанных компаний, растут талантливые, яркие шефы. Давно пора рестораторам встречаться, общаться и объединяться на региональном уровне».

Два дня интенсивного обучения и продуктивного нетворкинга в твоем регионе. Ведущие спикеры и шефы, которые приедут, чтобы прокачать твои профессиональные навыки и рассказать о новых возможностях в ресторанном бизнесе. Событие для тех, кто ищет новые идеи и свежие решения; кто не стоит на месте и хочет быть в курсе новых трендов и технологий отрасли.»

Сайт Рестопарка 2019 в Казани

ИСТОЧНИК KP.RU

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