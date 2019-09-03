«Бабье лето-2019» в Казани может продлиться до 12 сентября

СЕГОДНЯ 15:42 2019-09-03T15:42:06+03:00

В среднем будет от 12 до 13 градусов тепла. Фото: Ирина ПОТАПОВА

Температура воздуха будет выше нормы на один градус

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Наступившая осень порадует жителей Казани хорошей погодой и умеренными осадками. Ведь именно соответствующих времени года температур не хватало людям прошедшим летом.

В сентябре же градусники термометров в среднем будут показывать 12-13 градусов тепла. А это даже на градус выше нормы, сообщил на встрече с журналистами заведующий кафедрой метеорологии КФУ Юрий Переведенцев.

По его заверениям, «бабье лето-2019» в Казани продлится примерно до 12 сентября, а холодать начнет лишь после 19 числа.

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ИСТОЧНИК KP.RU