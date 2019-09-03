2019-09-03T19:34:47+03:00
Дом. Семья

Для жителей Марий Эл создали памятку, которая поможет пережить встречу с медведем

В последнее время они стали все чаще посещать пасеки и хозпостройки
Алина ГАБДУЛИНА
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Лучше не убегать от хищника, громко говорить или стучать по деревьям, если он проявляет агрессиюЛучше не убегать от хищника, громко говорить или стучать по деревьям, если он проявляет агрессиюФото: Алексей СТЕФАНОВ
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Минприроды Марий Эл выпустило памятку, которая должна помочь жителям республики пережить встречу с медведем. Дело в том, что они стали все чаще посещать пасеки и хозяйственные постройки.

Так, в частности, во избежание встречи с животным рекомендуется не создавать у населенных пунктов и за их пределами свалки пищевых отходов, а также не путешествовать в одиночку. Если вы все-таки увидели медведя, то лучше не убегать от него, а громко говорить или стучать по деревьям, если животное проявляет агрессию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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