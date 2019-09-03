Президент «Локомотива» объяснил, почему клуб не продлил контракт с нынешним тренером «Ак Барса» Дмитрием Квартальновым
Президент «Локомотива» на предсезонной пресс-конференции объяснил журналистам, почему клуб не продлил контракт с бывшим главным тренером Дмитрием Квартальновым, который в настоящий момент является наставником казанского «Ак Барса».
– Приглашение каждого тренера – это эксперимент. Ты ставишь задачи, надеешься. Я считаю, что Дмитрий очень хорошо работал с одной из задач, это молодёжь. Мы очень плодотворно поработали, многих ребят подняли, - поделился Яковлев. – Но руководство клуба, болельщики – мы же ждём ещё и результата. Если в регулярном сезоне мы выглядели неплохо, заняли третье место в конференции, то в плей-офф, я считаю, мы выглядели не так убедительно. Все же мы должны находиться в поиске, искать новые пути, как добиться серьёзного успеха. В связи с этим было принято такое решение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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