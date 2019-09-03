Чувство безопасности, но нехватка развлечений: жители Казани назвали 5 лучших парков города

СЕГОДНЯ 19:23 2019-09-03T19:23:30+03:00

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По мнению жителей Казани, самым лучшим городским парком сейчас является Горкинско-Ометьевский лес. «Серебро» в рейтинге получил ЦПКиО имени Горького, а «бронзу» - парк Урицкого. Об этом сообщает «ПромРейтинг».

Четвертое и пятое место в рейтинге заняли парк Черное Озеро и парк Победы. За них свой голос отдали 8,1% и 7,5% горожан соответственно.

В казанских парках людям нравится озеленение (60,7%), современный ремонт (40,4%), детские площадки (28,5%), чувство безопасности (28,3%), транспортная доступность (21,1%) и наличие различных кафе (13,7%). Кроме того, казанцы оценили проходящие в парках музыкальные фестивали, фестивали еды и праздничные мероприятия.

Однако горожанам не хватает в парках развлечений и форм активности. Некоторые отметили, что там также не предпринимаются меры по борьбе с хулиганами и хамами.

ИСТОЧНИК KP.RU