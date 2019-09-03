Какие дороги в 2020 году отремонтируют в Чебоксарах
В Чебоксарах закончился сбор предложений по ремонту городских дорог в 2020 году. Горожанами было отправлено около 120 сообщений о 210 участках, которые по их мнению больше других нуждаются в реконструкции. В итоге из них специалисты отдела технадзора составили список из 9 дорог:
- 2 километра Эгерского бульвара;
- 1,7 километра проспекта Никольского;
- 1,5 километра улицы Ашмарина;
- 0,7 километра Дорожного проезда;
- 0,7 километра улицы Коллективная;
- 1,4 километра проспекта Тракторостроителей (от проспекта Тракторостроителей, 112 до Марпосадского шоссе);
- 4,6 километра Марпосадского шоссе;
- 2,4 километра проезда Машиностроителей;
- 0,5 километра улицы Фучика.
Известно, что ремонт этих участков проезжей части потребует более 685 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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