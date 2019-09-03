2019-09-03T18:29:25+03:00
Авто

Какие дороги в 2020 году отремонтируют в Чебоксарах

На 15 километров проезжей части потратят более 685 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Горожанами было отправлено около 120 сообщений, содержащих 210 участковГорожанами было отправлено около 120 сообщений, содержащих 210 участков
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В Чебоксарах закончился сбор предложений по ремонту городских дорог в 2020 году. Горожанами было отправлено около 120 сообщений о 210 участках, которые по их мнению больше других нуждаются в реконструкции. В итоге из них специалисты отдела технадзора составили список из 9 дорог:

- 2 километра Эгерского бульвара;

- 1,7 километра проспекта Никольского;

- 1,5 километра улицы Ашмарина;

- 0,7 километра Дорожного проезда;

- 0,7 километра улицы Коллективная;

- 1,4 километра проспекта Тракторостроителей (от проспекта Тракторостроителей, 112 до Марпосадского шоссе);

- 4,6 километра Марпосадского шоссе;

- 2,4 километра проезда Машиностроителей;

- 0,5 километра улицы Фучика.

Известно, что ремонт этих участков проезжей части потребует более 685 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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