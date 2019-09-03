В Казани жителей ряда домов Кировского района почти на сутки оставят без воды

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-03T11:21:55+03:00

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Жителям ряда домов Кировского района Казани предстоит сделать запасы воды – в их квартирах она пропадет почти на сутки.

Так, отключение запланировано с 9.00 4 сентября до 6.00 5 сентября по адресам: улица 2-я Старо-Аракчинская, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 41, 41а, 41б, 41в, 41д, а также в домах по улицам: Алтын Балык, Баширова, Корабельная и Су Анасы.

Отключение связано с работами по подключению водопровода.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам. Сообщает МУП «Водоканал».

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ИСТОЧНИК KP.RU