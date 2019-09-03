2019-09-03T11:26:59+03:00
Общество

Президент Татарстана Рустам Минниханов «перевернул календарь» на 3 сентября

Шутку он опубликовал на своей соцстранице [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Во вторник тысячи россиян напевают известную песню Михаила Шуфутинского «Третье сентября». К ежегодному флешмобу присоединился и президент Татарстана Рустам Минниханов. На своей соцстранице он опубликовал фото площади Свободы в Казани с загнутым уголком, из-под которого выглядывает та самая дата из известной композиции.

- Доброе утро! Хэерле иртэ! – подписал публикацию глава республики.

Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Подписчики Минниханова оценили его шутку и отметили, что он тоже «в теме».

Напомним, что совсем недавно жителей Татарстана повеселила другая шутка главы республики. Так, 30 августа, Рустам Минниханов опубликовал фотографию КАМАЗа - участника автомотошоу Kazan City Racing. На ней было написано: "Если ваш праздник не похож на День республики Татарстан, даже не пытайтесь меня приглашать".

ИСТОЧНИК KP.RU

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