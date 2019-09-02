Ясно и до 19 градусов тепла: Какая погода будет в Казани 3 сентября

2 Сент. 18:37 2019-09-02T18:37:37+03:00

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3 сентября в Казани сохранится довольно теплая погода. Так, в столице Татарстана прогнозируется переменная облачность. Ветер северо-западный, северный умеренный. Ночью температура воздуха составит от 4 до 6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 19 градусов выше нуля.

В целом по республике также ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Минимальные температуры воздуха ночью составят от 3 до 8 градусов выше нуля. Днем - до 19 градусов со знаком "плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU