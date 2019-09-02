На благоустройство стадиона школы №59 в Чебоксарах потратят 13,2 миллиона рублей
Сейчас там уже выполнены работы по устройству футбольного поля и беговой дорожки
Работы проходят в рамках программы реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативахФото: Олег ЗОЛОТО
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Стало известно, что благоустройство стадиона школы №59 в Чебоксарах обойдется бюджету города в 13,2 миллиона рублей. Работы там еще продолжаются, но сейчас на территории уже создано футбольное поле и беговые дорожки. Кроме того, там установлена площадка для воркаута.
На еженедельной планерке сити-менеджер города Алексей Ладыков поручил завершить работы на стадионе как можно скорее.
Обновление проходит в рамках программы реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.
ИСТОЧНИК KP.RU