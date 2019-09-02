2019-09-02T15:24:37+03:00
Спорт

В «Рубин» на правах аренды перешел Александр Зуев из «Ростова»

Соглашение рассчитано до конца этого сезона
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба ФК «Рубин».Фото: пресс-служба ФК «Рубин».
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В казанский «Рубин» перешел 23-летнего полузащитник Александр Зуев из «Ростова». Он будет выступать за казанцев под номером «12», сообщили в пресс-службе клуба.

Клубы договорились о переходе футболиста на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца этого сезона 2019/20.

Ранее Зуев играл за «Спартак», «Спартак-2», «Крылья Советов», «Ростов», за юношеские и молодежную сборные России. В начавшемся сезоне сыграл за «Ростов» 7 матчей, забил гол в ворота «Спартака». Футболист является Чемпионом России 2016/17 в составе «Спартака» и Чемпионом Европы 2013 года среди игроков до 17 лет в составе сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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