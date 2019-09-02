В Казани пьяный мужчина начал стрелять по своим кредиторам

СЕГОДНЯ 14:25 2019-09-02T14:25:39+03:00

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Поздно вечером 1 сентября в полицию позвонили жители улицы Комарова Приволжского района столицы Татарстана. Они рассказали, что на школьном стадионе одного из многоквартирных домов молодой человек стреляет по прохожим. На место выехали сотрудники полиции.

Завидев патрульный экипаж, молодой человек, сначала повел себя агрессивно, угрожая правоохранителям, размахивал предметом, похожим на ружье, а потом попытался сбежать. Но его задержали, изъяли гладкоствольное охотничье ружье, гильзу и один патрон.

Молодого человека опросили в ОП "Танкодром". Выяснилось, что молодому человеку 21 год и он уже был ранее судим. Про то, как у него оказалось оружие, он рассказал полицейским о нечаянной находке. Мол, нашел в начале августа ружье в белом мешке, перепрятал, чтобы присвоить и его, и два патрона. Поскольку у него был финансовый конфликт с членами одной из группировок, то вечером 1 сентября он выпил и пошел на встречу с ними, захватив оружие. Стрельбу в воздух он начал для устрашения оппонентов.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU