2019-09-02T14:09:08+03:00
Общество

В Казани открылась самая большая школа в Татарстане

Она появилась в ЖК «Весна»
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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Сегодня в ЖК «Весна», что в Советском округе Казани, открылся новый многопрофильный лицей №185. Учебное заведение, рассчитанное на 1501 ученика, стало самым большим в Татарстане.

Отмечается, что лицей будет естественно-научным с усиленным уклоном на математику, который в дальнейшем позволит изучать естественные науки – биологию, химию, физику, астрономию. Также дети будут изучать два языка – английский и испанский.

По словам директора лицея Натальи Стахеевой, в школе будет развита внеурочная деятельность. Дети смогут посещать мастерские по обработке дерева и металла, кино- и фотостудию. Здесь будут работать школьное телевидение на разных языках, театр родного языка и многое другое. В школе большое внимание будет уделяться спорту – дети смогут заниматься физкультурой в двух больших спортивных залах, здесь же будет класс для уроков хореографии, тренажерный зал и тир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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