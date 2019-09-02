Казанские молодые специалисты две медали и 5 медальонов на WorldSkills

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-02T12:45:02+03:00

Всего российская команда завоевала 14 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали, а также 25 медальонов за профессионализм

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На WorldSkills 2019 в Казани российская команда завоевала 14 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали, а также 25 медальонов за профессионализм. Свой вклад в это внесли и казанские члены сборной России. На их счету 2 медали (1 «серебро» и 1 «бронза») и 5 медальонов.

Так, студент Казанского техникума информационных технологий и связи Ислам Нигматуллин занял второе место в компетенции «Информационные кабельные сети», а еще двое студентов этого техникума – Оскар Арсланов и Эмиль Мифтахов – заняли третью позицию в компетенции «Мобильная роботехника».

В категории Future Skills лучшим в разработке мобильных приложений признали казанского студента Тимерлана Рахматуллина. Учащаяся Казанского колледжа технологии и дизайна Виктория Малецкова завоевала первое место в компетенции «Цифровой модельер», а студент Казанского технологического колледжа Никита Барышев – лучший в компетенции «Промышленный дизайн».

Студенты КНИТУ Никита Семин и Ренат Ахметшарипов получили «бронзу» в компетенции Future Skills «Технология композитов». А команду сотрудников Казанского вертолетного завода, в состав которой вошли Тагир Гифиятуллин, Денис Мамедов, Суфият Гарифуллина, Дмитрий Исаков, Антон Полянин, Анастасия Чернова, Евгений Сороколетов, Георгий Пискунов, наградили «золотом» в общекомандной компетенции «Управление жизненным циклом».

ИСТОЧНИК KP.RU