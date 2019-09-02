На маршрут №30 в Ульяновске вышли новые низкопольные автобусы

СЕГОДНЯ 11:13 2019-09-02T11:13:29+03:00

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Со 2 сентября по Ульяновску начали курсировать 11 новых низкопольных автобусов марки «СИМАЗ». Они начали перевозить пассажиров по маршруту № 30 «проспект Врача Сурова-Центробанк».

Как сообщили в управлении дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска, уже в этом месяце ожидается поставка еще 11 автобусов, которые будут курсировать по маршрутам № 20 «улица Корунковой - Центробанк» и № 46 «проспект Дружбы Народов – «УАЗ». Общая вместимость каждого автобуса составляет 45 мест.

- В новых автобусах «СИМАЗ» на базе шасси ISUZU предусмотрена низкопольная задняя площадка для более комфортных поездок граждан с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, пассажиры в случае необходимости смогут зарядить свои мобильные телефоны – для этого в салоне автобуса есть специальные usb-разъёмы, - отметил руководитель профильного ведомства Сергей Демидов.

Новые автобусы приобретены в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Ульяновской области».

ИСТОЧНИК KP.RU