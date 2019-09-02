Советский отдел МФЦ в Казани временно перестанет выдавать документы
Это произойдет лишь 7 сентября
Фото: мэрия Казани.
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7 сентября Советский отдел МФЦ в Казани временно не будет принимать и выдавать документы. Это связано с проведением плановых технических работ.
В этот день за услугами можно будет обратиться в ближайшие отделы: Южный (проспект Победы, 100), Ново-Савиновский (проспект Ямашева, 82) и Приволжский (улица Авангардная, 74), сообщается на портале государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
ИСТОЧНИК KP.RU