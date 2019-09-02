2019-09-02T10:02:47+03:00
Происшествия

Количество пострадавших в аварии со "скорой" возросло до четверых

ДТП произошло в Чебоксарах
Лика ИСАЕВА
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Авария произошла на перекресткеАвария произошла на перекресткеФото: МВД по Чувашской Республике
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Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи в Чебоксарах уточнил количество пострадавших в столкновении спецавтомобиля и легковушки "Лады Приоры", которое произошло 1 сентября в 19.10 на перекрестке улиц Дементьева и Богдана Хмельницкого.

- Бригада скорой с звуковыми спецсигналами и проблесковыми маячками спешила на вызов к ребенку, - сообщили в пресс-службе ведомства. - На экстренный вызов сразу же после аварии направили другую бригаду. С ребенком всё в порядке.

Изначально говорилось о двух медиков которые пострадали в столкновении, но позже стало известно, что травмы получили еще двое - водители автомобилей. Мужчину, управлявшего "Ладой Приорой" госпитализировали с сочетанными травмами. Водителя санитарного транспорта госпитализировали уже позже, когда его самочувствие ухудшилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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