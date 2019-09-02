В Ульяновске возле детской площадки нашли использованные пробирки с кровью

СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-02T09:49:41+03:00

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Фотографией в соцсетях поделилась жительница одного из микрорайонов Ульяновска. Возле мусорного контейнера жилого дома она обнаружила россыпь использованных пробирок для забора крови. Часть из них уже была разбита. Сам контейнер располагается поблизости от детской площадки.

Жители города сделали предположение, что эти пробирки выбросили медики из частного медцентра, который располагается на проспекте Хо Ши Мина.

Среди комментариев к этому посту самый спокойный это: "Какая разница играют дети или нет там! Это вообще не должно быть просто в мусорном контейнере, животные могут это попробовать и заболеть,а если там вирус который может передаваться воздушным путем? Должна быть специальная утилизация для таких вещей!"

ИСТОЧНИК KP.RU