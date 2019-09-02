В Чебоксарах в аварии "скорой" и легковушки пострадали два медика

СЕГОДНЯ 09:09 2019-09-02T09:10:18+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в 19.10 в воскресенье, 1 сентября, на перекрестке улиц Дементьева и Богдана Хмельницкого. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки "Лада Приора" решил совершить поворот налево в зоне действия дорожного знака о запрещении такого маневра. Он остановился, пропуская встречный транспорт, и в этот момент в него врезалась "скорая", которая спешила на вызов к пациенту. Спецавтомобиль двигался со включенными маячками и звуковыми сигналами.

В результате столкновения "скорая" вылетела на газон через встречную полосу, в салоне автомобиля пострадали два медика. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.

Легковушка пыталась повернуть налевоФото: МВД по Чувашской Республике

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU