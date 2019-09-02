2019-09-02T09:10:18+03:00
Происшествия

В Чебоксарах в аварии "скорой" и легковушки пострадали два медика

По предварительным данным, водитель "Лады Приоры" поворачивал в неположенном месте
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 19.10 в воскресенье, 1 сентября, на перекрестке улиц Дементьева и Богдана Хмельницкого. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки "Лада Приора" решил совершить поворот налево в зоне действия дорожного знака о запрещении такого маневра. Он остановился, пропуская встречный транспорт, и в этот момент в него врезалась "скорая", которая спешила на вызов к пациенту. Спецавтомобиль двигался со включенными маячками и звуковыми сигналами.

В результате столкновения "скорая" вылетела на газон через встречную полосу, в салоне автомобиля пострадали два медика. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.

Легковушка пыталась повернуть налево Фото: МВД по Чувашской Республике

Легковушка пыталась повернуть налевоФото: МВД по Чувашской Республике

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Казанские молодые специалисты две медали и 5 медальонов на WorldSkills
С 11 по 15 сентября в Казани пройдет «Аксенов-фест»
В Чебоксарах 21-летний парень ограбил пенсионерку у подъезда
Нарушения мозгового кровообращения, инфаркты и роды: Из-за чего казанцы чаще всего вызывают "скорую"
На маршрут №30 в Ульяновске вышли новые низкопольные автобусы
Советский отдел МФЦ в Казани временно перестанет выдавать документы
В Казани из-за отсутствия электричества не работают информтабло на остановках
Количество пострадавших в аварии со "скорой" возросло до четверых
В Ульяновске возле детской площадки нашли использованные пробирки с кровью
В Казани пьяный водитель врезался в цветочные скульптуры у кремля
В Альметьевске вандалы украли часть скульптуры Тукая "В этом удивительном лесу…"
В Казани распахнула двери первая в Поволжье Кембриджская международная школа
В Йошкар-Оле во время отдыха росгвардеец задержал грабителя
В Татарстане в День Республики порядок охраняли росгвардейцы и полиция
В Чувашии во время пожара погибли двое мужчин
Проезд на маршрутках между Чебоксарами и Новочебоксарском подорожал
В Чувашии во время аварии погиб мужчина
Президент Татарстана поздравил жителей республики с Днем знаний
В Татарстане во время пожара погибли два человека
В Казани впервые прошел «железный» триатлон продолжительностью 16 часов
В Татарстане рабочего засыпало землей во время прокладки трубопровода