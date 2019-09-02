2019-09-02T08:13:13+03:00
Происшествия

В Казани пьяный водитель врезался в цветочные скульптуры у кремля

Только чудом в аварии никто не пострадал
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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Авария произошла ранним утром 1 сентября на площади Тысячелетия под кремлем. По предварительным данным, водитель иномарки Hyundai Genesis на большой скорости, спускаясь с улицы Профсоюзной, не справился с управлением и вылетел на газон. Его автомобиль протаранил цветочные скульптуры, установленные на газоне под стенами кремля.

По счастливой случайности, никто не пострадал. Водитель иномарки оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль получил повреждения Фото: соцсети

Автомобиль получил поврежденияФото: соцсети

Когда приехал владелец автомобиля, то выяснилось, что иномарка принадлежит предприятию, а за рулем находился водитель фирмы. Теперь ему предстоит возмещать материальный вред и город, и организации, где он работал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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