2019-09-01T18:48:44+03:00
Происшествия

В Альметьевске вандалы украли часть скульптуры Тукая "В этом удивительном лесу…"

Неравнодушные горожане просят сообщить, что известно о похитителях
Лика ИСАЕВА
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Вот такой теперь Тукай стоит на улице ЛенинаВот такой теперь Тукай стоит на улице ЛенинаФото: соцсети
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В 2018 году известный Санкт-Петербургский скульптор и реставратор Павел Игнатьев создал в городе нефтяников в рамках паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» скульптуру «Бу кап-кара урманда… / В этом удивительном лесу…» по мотивам произведения Габдуллы Тукая. Сам Тукай везет на переднем колесе велосипеда корзину, в которой примостился Шурале. Скульптура была установлена на улице Ленина.

Недавно вандалы отломали и унесли корзину и Шурале.

Вот так выглядела скульптура Фото: соцсети

Вот так выглядела скульптураФото: соцсети

Теперь неравнодушные жители города просят отозваться тех, кто знает вандалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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