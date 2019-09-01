В Казани распахнула двери первая в Поволжье Кембриджская международная школа

СЕГОДНЯ 17:45 2019-09-01T17:53:52+03:00

Школа открылась в День знаний Фото: Из материалов пресс-службы

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В День знаний в Казани открылась первая в Поволжье Кембриджская международная школа. Учиться в "Бала-Сити" смогут 220 учеников младшей, средней и старшей возрастной категории. После завершения процесса обучения выпускники получат сразу два диплома - российский аттестат и кембриджский сертификат.

Обучение в школе будет проходить на четырех языках - русский, татарский, английский, и четвертый - на выбор: китайский или испанский. Если ученик изъявит особое желание, то он сможет изучать французский или немецкий языки. Преподавать их будут педагоги-носители.

Кстати, в штате педагогического состава - 50 российских учителей и 15 из США, Великобритании, Испании, Франции и Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU